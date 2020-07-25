На Камчатке и в Приморье прошли репетиции парада ко дню ВМФ

На Камчатке и в Приморье прошли репетиции парада ко дню Военно-морского флота, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

В Авачинской бухте в парадном строю проплывут восемь кораблей, вечером жители Приморья увидят световое шоу и фейерверк. В бухте Золотой Рог в парадном строю пройдут семь кораблей, а также состоится авиационное шоу с исполнением групповых фигур высшего пилотажа авиационной группой ВВС РФ «Русские витязи».

Морской парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 26 июля.

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