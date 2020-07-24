Трамп ослабил ограничения на экспорт американских беспилотников

Президент США Дональд Трамп ослабил ограничения экспортного контроля при продаже американских военных беспилотников другим странам. Соответствующее заявление пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни цитирует Reuters.

Несколько лет США не могли достичь консенсуса по ряду положений режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ) с партнерами. Однако, как отметили в Белом доме, Трамп использовал «право народа на выбор», чтобы осуществить изменения. Политик смягчил экспортные ограничения для продаж военных БПЛА.

Макинэни уверена, что это решение президента повысит национальную безопасность США и укрепит военный потенциал союзников.

«Новый режим открывает продажи вооруженных беспилотников США менее стабильным правительствам, которым ранее было запрещено покупать их», — говорится в заявлении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп может вывести войска США из Южной Кореи и Японии

— Трамп и Эрдоган договорились сотрудничать по ситуации в Ливии

— США могут сократить число военных в Южной Корее