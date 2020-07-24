Трамп ослабил ограничения на экспорт американских беспилотников
Президент США Дональд Трамп ослабил ограничения экспортного контроля при продаже американских военных беспилотников другим странам. Соответствующее заявление пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни цитирует Reuters.
Несколько лет США не могли достичь консенсуса по ряду положений режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ) с партнерами. Однако, как отметили в Белом доме, Трамп использовал «право народа на выбор», чтобы осуществить изменения. Политик смягчил экспортные ограничения для продаж военных БПЛА.
Макинэни уверена, что это решение президента повысит национальную безопасность США и укрепит военный потенциал союзников.
«Новый режим открывает продажи вооруженных беспилотников США менее стабильным правительствам, которым ранее было запрещено покупать их», — говорится в заявлении.
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