В РФ усомнились в психическом здоровье Турчинова после слов о желании штурмовать Крым

Сенатора от Крыма Сергея Цекова возмутило заявление экс-секретаря Совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова, пожелавшего пойти штурмовать Крым, передает РИА «Новости».

Ранее Турчинов сказал, что в случае штурма Крыма он готов встать в первые ряды штурмового батальона.

После слов Турчинова у сенатора возникли вопросы о психическом состоянии и уравновешенности украинца. Кроме того, Цеков назвал такие заявление «бредовыми» и «неадекватными».

При этом сенатор дал Турчинову наставление: «советую ему сразу же для успокоения захватить с собой белый флаг. Если кто-то и в самом деле решит объявить войну России, то за этим им следует сразу сдаться».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Готовимся к войне»: Киев вспомнил о «российском вторжении»

— Украина предупредила о подготовке к полномасштабной конфронтации с Россией

— Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Киева по Крыму