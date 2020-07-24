Встреча по контролю над вооружениями между РФ и США начнется 28 июня в Вене
Очередной раунд российско-американских консультаций по контролю над вооружениями состоится в Вене 28-30 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госдепартамента.
«Во время этих встреч представители будут обсуждать вопросы ядерной доктрины и боеголовок, а также прозрачности и верификации в рамках инициативы США по трехстороннему контролю над вооружениями», — заявили в пресс-службе.
Ранее переговоры заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли завершились в Вене 22 июня. Стороны решили начать двусторонние консультации по выработке новых норм, касающихся контроля за стратегическими вооружениями.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Ответственны за безопасность: Путин обсудил с Трампом СНВ-3
— В Париже пройдет встреча глав МИД и Минобороны Франции и РФ