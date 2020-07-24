Россия ответила на обвинения в испытании противоспутникового оружия в космосе

В МИД России ответили на вчерашние обвинения Британии и США, что страна якобы запускала спутник «с характеристиками оружия».

Как отмечается в заявлении, Россия действительно проводила 15 июля испытания в космосе, однако нормы международного права не были нарушены. Также в ходе испытаний не было никакой угрозы для других космических объектов. Утверждается, что «спутник-инспектор» только проверил российский космический аппарат с использованием специализированной аппаратуры малого космического аппарата.

Москва рассмотрела заявления США и Британии как «очередной антироссийский выпад» в американской кампании по дискредитации российской космической деятельности. В министерстве подчеркнули, что эти стороны исказили факты, чтобы отвлечь внимание людей от реальных угроз и «оправдать шаги по размещению ими оружия в космосе».

МИД выразил готовность детально поговорить про проблематику космической деятельности с заинтересованными сторонами.

«Призываем наших американских и британских коллег проявить профессионализм и вместо каких-то пропагандистских информационных вбросов сесть за стол переговоров», — говорится в заявлении.

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