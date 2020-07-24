РФ и США проведут консультации по безопасности в космосе 27 июля в Вене

США и Россия проведут двусторонние консультации по безопасности в космосе 27 июля в Вене, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госдепартамента.

«Делегации Госдепартамента, Министерства обороны и Министерства энергетики США, а также Совета национальной безопасности проведут обмен мнениями между США и Россией по вопросу безопасности в космосе в Вене 27 июля», — заявили в пресс-службе Госдепа.

Отмечается, что встреча пойдет в преддверии намеченных на 28-30 июля консультаций РФ и США по контролю над вооружениями.

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