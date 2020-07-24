США поднимут вопрос о противоспутниковом оружии на переговорах с РФ
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Вопрос о противоспутниковом оружии станет основным на повестке предстоящих переговоров США и России по стратегической безопасности, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на своей странице в Twitter.
Биллингсли назвал «недопустимым» испытание Россией противоспутникового оружия в космосе.
«Это будет основной проблемой, обсуждаемой на следующей неделе в Вене», — написал спецпосланник.
Ранее Космическое командование США обвинило Россию в проведении испытания в космосе противоспутникового оружия.
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