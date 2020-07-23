США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе

Космическое командование США обвинило Россию в проведении испытания в космосе противоспутникового оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

В командовании заявили о наличии доказательств того, что 15 июля от спутника «Космос-2543» отделился другой объект, который в каталоге США обозначен номером 45915.

Ранее Великобритания сделала подобное заявление. Согласно информации Лондона, российская сторона в середине июля запустила спутника «с характеристиками оружия».

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