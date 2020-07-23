Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд

Сенат Конгресса США утвердил свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $740,5 млрд, сообщает CNBС.

В этой версии проекта приоритетная роль отводится «стратегической конкуренции с Россией». Одобрили проект 86 сенаторов, а проголосовали против 14 человек.

На этой неделе еще одну версию оборонного бюджета одобрила палата представителей. В их версии прописаны новые санкционные меры против российского газопровода «Северный поток — 2». Кроме антироссийских санкций против «Северного потока — 2» в бюджете предусматриваются ограничительные меры и против другого газопровода — «Турецкого потока».

Теперь обе версии должны быть согласованы комиссией из представителей этих палат.

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