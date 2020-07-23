Трамп передумал направлять войска в Нью-Йорк

Президент США Дональд Трамп решил не отправлять федеральные войска в Нью-Йорк для борьбы с преступностью. Об этом рассказал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо во время пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter.

Куомо поговорил с Трампом и объяснил, что отправка войск в город не обоснована, так как там нет федеральной собственности, которая находится под угрозой. По словам губернатора, президент прислушался к его словам и передумал.

«Президент сказал, что услышал меня, он сказал, что не будет этого делать», — продолжил Куомо.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал подать на Трампа в суд, если он не отправит в американские города сотрудников федеральных правоохранительных органов для борьбы с беспорядками.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп: криминальная ситуация в Чикаго хуже, чем в Афганистане

— Трамп направит дополнительные силы в города для борьбы с преступностью

— Администрацию Трампа просят не направлять дополнительные силы в города