Боевика из Чечни приговорили к 10 годам тюрьмы за терроризм и атаки на военных РФ

Земельный суд Вены признал виновным 32-летнего боевика из Чечни за боевые действия в пользу террористической организации «Имарат Кавказ» (организация запрещена в России)и в подготовке нападения на российских военнослужащих, передает ТАСС.

По версии австрийской прокуратуры, мужчина являлся сторонником террористической организации в 2008-2013 годах и пытался совершить массовое убийство людей. Его посчитали причастным к нападению на российское спецподразделение в 2014 году, в результате чего погибли четыре военных РФ.

Суд Вены признал боевика виновным и приговорил его к 10 годам тюрьмы.

В настоящее время приговор не вступил в силу.

«Имарат Кавказ» («Кавказский эмират») — террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.

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