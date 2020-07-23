Боевика из Чечни приговорили к 10 годам тюрьмы за терроризм и атаки на военных РФ
Земельный суд Вены признал виновным 32-летнего боевика из Чечни за боевые действия в пользу террористической организации «Имарат Кавказ» (организация запрещена в России)и в подготовке нападения на российских военнослужащих, передает ТАСС.
По версии австрийской прокуратуры, мужчина являлся сторонником террористической организации в 2008-2013 годах и пытался совершить массовое убийство людей. Его посчитали причастным к нападению на российское спецподразделение в 2014 году, в результате чего погибли четыре военных РФ.
Суд Вены признал боевика виновным и приговорил его к 10 годам тюрьмы.
В настоящее время приговор не вступил в силу.
«Имарат Кавказ» («Кавказский эмират») — террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Суд арестовал одного из подозреваемых в подготовке теракта в Ростовской области
— Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Хабаровске