Су-27 перехватил летевшего к границе России американского разведчика

Российский истребитель Су-27 сумел перехватить американский самолет-разведчик Р-8А «Посейдон», который подлетал к границам РФ в Черном море. Об этом сообщили в Наццентре управления обороной, передает РИА «Новости».

Разведчик ВВС США был замечен в небе над нейтральными водами Черного моря. Он приближался к государственной границе РФ. В связи с этим был срочно поднят в воздух истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО ЮВО.

Российский самолет подлетел к Р-8А «Посейдон» на безопасное расстояние и дождался, пока разведчик развернется, после чего вернулся на аэродром базирования.

В центре отметили, что полет Су-27 проходил строго в соответствии со всеми международными правилами использования воздушного пространства.

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