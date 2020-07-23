Польша обеспокоена «нашпигованностью» Калининграда оружием

Сотрудник Центра восточных исследований Варшавы Анджей Вильк заявил, что «дубина» России может легко дотянуться до Польши и многих стран западной Европы. Об этом сообщает «ИноСМИ».

По его словам, за последние годы возможности российской армии значительно увеличились, при этом большая часть воздушно-десантных войск находится в Западном военном округе.

Так, Вильк назвал Калининградскую область крепостью, которая «нашпигована» различными войсками. Там расположено наибольшее в мире число средств радиоэлектронной борьбы, а также артиллерии.

Кроме того, большое количество техники расположено в Псковской области, отметил он.

По словам Вилька, из-за этого вся инфраструктура Европы находится в зоне действия баллистических ракет России, радиус которых составляет до 1,5 тыс. км, поэтому РФ способна легко обстрелять Польшу.