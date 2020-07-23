ВМФ РФ через 5-6 лет получит фрегаты с гиперзвуковым оружием

Фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» проекта 22350 с гиперзвуковым оружием будут построены для Военно-морского флота России в 2025-2026 годах, сообщил РИА «Новости» глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Отмечается, что на данных фрегатах могут увеличить число ракетных шахт — с 16 до 24.

Фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» были заложены на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге 20 июля, и как заявил тогда глава Минпромторга Денис Мантуров, они получат гиперзвуковое оружие.

Ранее сообщалось, что фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» был принят в состав Военно-морского флота России.

Корабли проекта 22350 создаются с применением технологии stealth («стелс»), и предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Американцы, не суйте нос!» В Крыму заложили военные корабли

— Поскромнее надо быть: траты на оборонку предложили сократить

— «Летающий Чернобыль»: США призвали Россию отказаться от ракет