ВМФ РФ через 5-6 лет получит фрегаты с гиперзвуковым оружием
Фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» проекта 22350 с гиперзвуковым оружием будут построены для Военно-морского флота России в 2025-2026 годах, сообщил РИА «Новости» глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Отмечается, что на данных фрегатах могут увеличить число ракетных шахт — с 16 до 24.
Фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» были заложены на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге 20 июля, и как заявил тогда глава Минпромторга Денис Мантуров, они получат гиперзвуковое оружие.
Ранее сообщалось, что фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» был принят в состав Военно-морского флота России.
Корабли проекта 22350 создаются с применением технологии stealth («стелс»), и предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.
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