В МИД ДНР рассказали о согласовании мер контроля за перемирием в Донбассе
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В МИД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявили, что контактная группа провела согласование мер контроля за перемирием в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что заседание проходило в видеоформате. Следующая встреча назначена на 19 августа.
В МИДе добавили, что пакет дополнительных мер состоит из «важнейших требований к сторонам».
Соответствующие приказы, согласно документу, вступят в силу с 27 июля.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Это недопустимо»: Киев отверг особый статус Донбасса
— Козак: пересмотр Минска-2 будет означать выход Киева из соглашений
— Украина хочет включить в переговоры по Донбассу США и Великобританию