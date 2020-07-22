В МИД ДНР рассказали о согласовании мер контроля за перемирием в Донбассе

В МИД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявили, что контактная группа провела согласование мер контроля за перемирием в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что заседание проходило в видеоформате. Следующая встреча назначена на 19 августа.

В МИДе добавили, что пакет дополнительных мер состоит из «важнейших требований к сторонам».

Соответствующие приказы, согласно документу, вступят в силу с 27 июля.

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