В Азербайджане отвергли обвинения Армении в атаке на боевой пост

В Минобороны Азербайджана назвали заявление армянской стороны о якобы атаке на боевой пост армии выдумкой и дезинформацией. Об этом сообщил глава пресс-службы ведомства полковник Вагиф Даргяхлы, передает Sputnik.Азербайджан.

«Сообщение армянской стороны является очередной дезинформацией», — начал полковник.

Он уверил, что никакой новой атаки не было, а значит и жертв со стороны Азербайджана. Однако, по его словам, с армянской стороны наблюдается паника среди военнослужащих.

«Мы слышали выстрелы из стрелкового оружия на позициях подразделений ВС Армении. Судя по всему, произошла очередная перестрелка между армянскими военнослужащими», — полагает Даргяхлы.

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.

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