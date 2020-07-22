В Совфеде попросили США не указывать РФ и обвинили в приближении «Судного дня»
В Совете Федерации напомнили Соединенным Штатам, которые потребовали прекратить разработки ракет в РФ, что они также создают не «ангелов небес», а оружие «Судного дня». Об этом в Twitter написал сенатор Алексей Пушков.
Он попросил США не указывать России, что разрабатывать, а что нет. Кроме того, он считает, что США своими поступками сами приближают «Судный день».
«Они [США] вышли из ДРСМД, выходят из СНВ-3 и работают над усилением и без того мощного ядерного потенциала. Это и есть приближение «Судного дня», — добавил Пушков.
Ранее спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем. Он назвал эти ракеты «летающим Чернобылем» и «системами Судного дня», так как они создают значительный радиоактивный выброс во время полета.
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