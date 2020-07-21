Армения обвинила Азербайджан в атаке на боевой пост

Вооруженные силы Азербайджана атаковали боевой пост армии Армении, есть жертвы с азербайджанской стороны, сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Армении отразили атаку и нанесли противнику «значительные потери», указано в сообщении.

«По предварительным данным, спецназ противника, помимо потерь, имеет и оставшихся в ловушке военнослужащих. У армянской стороны потерь нет», — написала Степанян.

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.

Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта.

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