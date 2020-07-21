США призвали Россию прекратить создание ракет с ядерным двигателем

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон призывает Москву прекратить разработку новейших видов ракет с ядерным двигателем, передает РИА «Новости».

Биллингсли назвал эти ракеты «летающим Чернобылем» и «системами Судного дня», так как они создают значительный радиоактивный выброс во время полета.

По его словам, ничто не оправдывает существование этого вооружения.

«Я прямо говорил своим российскими партнерам, что это расходование огромных средств, и им нужно прекратить эти дестабилизирующие разработки», — заявил спецпосланник.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер выразил уверенность, что Соединенные Штаты превосходят в сфере ядерных вооружений других потенциальных соперников.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Супер-пупер ракета»: что готовит Пентагон

— «Американцы, не суйте нос!» В Крыму заложили военные корабли

— Внезапная, но плановая: почему провели проверку боеготовности