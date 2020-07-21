СМИ сообщили, что Греция привела войска в повышенную готовность из-за Турции

Вооруженные силы Греции приведены в повышенную готовность из-за планов Турции начать исследования недалеко от острова Кастелоризо, сообщает Kathimerini.

По информации газеты, ВС Греции были приведены в боевую готовность по всей стране после того, как Турция заявила о намерении провести исследования южнее и восточнее Кастелоризо, которые продлятся до 2 августа.

Как отмечает издание, за последние несколько часов возросла активность на военно-морской базе Аксаз. Это вызывало тревогу и в Афинах, и в военном флоте Греции.

Остров Кастелоризо оказался в центре споров Греции и Турции о разграничении морских зон и определении исключительной экономической зоны. Анкара считает, что остров в 10 кв. километров не может иметь континентальный шельф или ИЭЗ площадью в 40 тыс. кв. километров.

В Греции же заявляют, что Кастелоризо – населенный остров, он имеет те же права в морских зонах, что и континентальные территории.

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