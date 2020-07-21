Россия не видит оснований для бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана

Основания для бессрочного продления оружейного эмбарго в отношении Ирана отсутствуют, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Попытки продлить разрешительный режим поставок оружия в Иран или ввести бессрочное оружейное эмбарго не имеют «никаких правовых оснований, ни политических оснований, ни моральных оснований», отметил Лавров.

С таким заявлением министр иностранных дел России выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Джавадом Зарифом.

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