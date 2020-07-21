В Баку заявили, что гражданские объекты Армении не были целью Азербайджана

Армянские гражданские объекты, в том числе критические, не являются целью вооруженных сил Азербайджана. Об этом заявил помощник азербайджанского президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев, передает агентство APA.

Ранее глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы заявил, что азербайджанские силы могут ударить по Мецаморской АЭС (расположена возле города Мецамор, примерно в 30 километрах к югу от Еревана), если армянская сторона разрушит Мингечевирское водохранилище.

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.

Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта.

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