Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружения

Министерство финансов России предложило сократить ассигнования на государственную программу вооружений в 2021-2023 годах. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на методику распределения бюджетных ассигнований.

Речь идет о сокращении трат на 5%. Как уточняется в документе, инициатива призвана уточнить расходы, чтобы обеспечить сбалансированность федерального бюджета на ближайшие три года.

Денежный объем сокращения ассигнования программы не указывается в документе Минфина. При этом общее снижение нерасписанных расходов, в том числе сокращение ГПВ, составляет 258,2 млрд руб. в 2021 году, 192 млрд руб. в 2022 году и 198,2 млрд руб. в 2023 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Россия будет вовлечена»: Китай обеспокоен поставкой Индии С-400

— Минобороны: проверка боеготовности ВС РФ не направлена против других стран

— Иран намерен покупать новейшее российское оружие