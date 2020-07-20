На Украине заявили о «тайном оружии России» в глубинах Черного моря

Россия ведет секретную разработку системы освещения надводной и подводной обстановки с внедрением новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря. Об этом сообщает Defence Express со ссылкой на исследование, участником которого был экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук.

В материале говорится, что элементом «тотального контроля» за ситуацией в акватории Черного моря станет «подводный плацдарм». При этом специальное оборудование будет размещено как в космосе, так и под водой.

Предположительно, «тайное оружие» разместят на газопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Авторы статьи утверждают, что сейчас идет строительство данного комплекса — он войдет в состав Новороссийской базы ВМФ России. Позже появится еще один такой комплекс на мысе Сарыч.

Также они пишут, что Россия разместит электромагнитные станции на мысах Тарханкут и Херсонес для обнаружения объектов врага на расстоянии до 30 километров.

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