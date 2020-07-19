Армения не намерена атаковать нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана

Вооруженные силы Армении не планируют наносить удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры на территории Азербайджана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова представителя армянского минобороны Арцруна Ованнисяна.

«Нефтегазовые коммуникации, проходящие по этому региону, принадлежат международным компаниям, и эти компании должны быть уверены, что Армения гарант, а не потребитель безопасности», — сказал Ованнисян.

Он добавил, что слухи о намерениях Еревана атаковать такие объекты — «ложный тезис, выдвигаемый Баку», хотя Армения технически давно могла осуществить такие удары.

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.

Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта.

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