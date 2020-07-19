Армения зафиксировала около 70 выстрелов на границе с Азербайджаном, что показывает относительное затишье, написала пресс-секретарь минобороны Шушан Степанян в Facebook.

«На данный момент, на армяно-азербайджанской границе сохраняется относительное затишье. На отдельных участках границы противник произвел около 70 выстрелов из стрелкового оружия», — написала Степанян.

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.

Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта.

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