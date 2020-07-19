Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана

Боевики из числа представителей сирийской оппозиции в ближайшие дни могут быть направлены турецкими военными на поддержку армии Азербайджана. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на курдское агентство Фират.

«Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан», — говорится в сообщении. Подробностей о предполагаемом количестве наемников и сроках их отправки в Азербайджан не приводится.

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.

Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта.

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