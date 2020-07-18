Число переболевших коронавирусом среди российских военных превысило 8 тысяч

Число российских военнослужащих, которые вылечились после заражения коронавирусом, превысило отметку в 8 тыс., сообщает Минобороны.

По данным министерства, за прошедшие сутки выздоровел 71 человек. При этом общая численность выздоровевших в ВС РФ увеличилась до 8 049 человек.

Также были сняты с контроля медиков по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования – 213 военнослужащих.

За минувшие сутки в России выявили 6 234 случая коронавируса. Всего в России COVID-19 зафиксировали у 765 437 человек, выздоровели 546 863 пациента, умерли 12 247.

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