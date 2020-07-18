Пентагон отказался комментировать дело военного о передаче гостайны россиянину

В Пентагоне решили воздержаться от высказываний по делу американского военного Чарльза Бриггса, которого подозревают в передаче секретных сведений россиянину. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе американского оборонного ведомства.

«Мы не комментируем готовящиеся или продолжающиеся судебные разбирательства», — сказали в Пентагоне российскому агентству.

Ранее стало известно, что старшина ВМС США по имени Чарльз Бриггс арестован по подозрению в передаче гостайны гражданину России. Предполагается, что он распространял секретную оборонную информацию из служебного компьютера департамента информации и технологии в Военно-морском медицинском центре Портсмута в период с октября 2018 года по январь 2019 года. Следствие считает, что Бриггс понимал, что эти сведения могут нанести ущерб США или быть полезными для иностранного гражданина.

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