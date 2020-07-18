Американского военного подозревают в передаче гостайны гражданину России

Старшина ВМС США по имени Чарльз Бриггс арестован по подозрению в передаче секретных данных гражданину России. Об этом сообщает издание The Virginian-Pilot.

Отмечается, что военнослужащий работал в департаменте информации и технологии в Военно-морском медицинском центре Портсмута.

Предполагается, что он распространял секретную оборонную информацию из служебного компьютера, которой овладел с октября 2018 года по январь 2019 года.

Следствие считает, что Бриггс понимал, что эти сведения могут нанести ущерб США или быть полезными для иностранного гражданина. В то время мужчина находился на авиабазе Оффутт в штате Небраска.

В обвинительном заключении указано, что Бриггс передал секретную информацию некоему «российскому гражданину», кому именно, не говорится. Также нет данных относительно того, какие сведения были переданы «россиянину» и как именно.

Также указывается, что во время своего отпуска в 2018 году он посещал Сербию, о данной поездке и связях с гражданином РФ Бриггс решил не упоминать, заявив, что находился в Небраске.

В настоящее время американский военнослужащий арестован. Обвинения ему будут выдвинуты в среду, 22 июля.

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