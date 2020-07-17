Российские истребители перехватили самолет-разведчик ВВС Норвегии

Истребители Северного флота сопроводили норвежский разведывательный самолет над Баренцевым морем. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Национального центра управления обороной России.

Отмечается, что граница Российской Федерации бортом нарушена не была.

Разведывательный самолет Р-3С «Орион» ВВС Норвегии зафиксировали российские средства контроля воздушного пространства.

Ранее, 14 июля, над Черным и Баренцевым морями были обнаружены самолеты-разведчики НАТО, принадлежащие США и Норвегии.

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