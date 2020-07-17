На Украине заявили, что проведут военные учения в ответ на российские маневры «Кавказ-2020»
Украина планирует провести военные учения в ответ на российские маневры «Кавказ-2020». Об этом заявил украинский министр обороны Андрей Таран, передает «УНИАН».
По его словам, учения пройдут в последнюю декаду сентября.
«...руководством Министерства обороны и Вооруженных сил Украины планируется... проведение стратегического командного учения, командно-штабных учений, «Объединенные усилия-2020», — уточнил Таран.
Он отметил, что данные маневры помогут проверить способность Генштаба действовать в соответствии со стандартами НАТО.
В учениях будут задействованы зенитно-ракетные комплексы, самолеты ВВС, подразделения и воинские части Сухопутных воск, а также другие воинские формирования на южных полигонах.
Предполагается, что представители НАТО также примут в них участие.
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