На Украине заявили, что проведут военные учения в ответ на российские маневры «Кавказ-2020»

Украина планирует провести военные учения в ответ на российские маневры «Кавказ-2020». Об этом заявил украинский министр обороны Андрей Таран, передает «УНИАН».

По его словам, учения пройдут в последнюю декаду сентября.

«...руководством Министерства обороны и Вооруженных сил Украины планируется... проведение стратегического командного учения, командно-штабных учений, «Объединенные усилия-2020», — уточнил Таран.

Он отметил, что данные маневры помогут проверить способность Генштаба действовать в соответствии со стандартами НАТО.

В учениях будут задействованы зенитно-ракетные комплексы, самолеты ВВС, подразделения и воинские части Сухопутных воск, а также другие воинские формирования на южных полигонах.

Предполагается, что представители НАТО также примут в них участие.

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