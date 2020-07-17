В минобороны Армении рассказали об обстановке на границе с Азербайджаном

Обстановка на армяно-азербайджанской границе в ночь на пятницу, 17 июля, была относительно спокойной. Об этом сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

«Противник по всем направлениям границы применял только стрелковое оружие различного калибра. ВС Армении уверенно контролируют обстановку по всей протяженности границы», — написала представитель военного ведомства.

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.

Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта.

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