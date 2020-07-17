В Минобороны обвинили США в работе на «слом» международной безопасности

Администрация США работает на «слом» сложившейся системы международной безопасности, считает начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. Обь этом он рассказал «Красной звезде».

«Декларируя важность контроля над вооружениями, на деле нынешняя администрация США настойчиво работает на слом сложившейся системы международной безопасности», — отметил Рыжков.

В настоящее время американская сторона выходит из международных соглашений, которые «хоть как-то ограничивают» деятельность США, в том числе из договоров в сфере международной безопасности, пояснил Рыжков. По его мнению, Вашингтон действует в целях обеспечить доминирование США и реализовать американские финансовые интересы.

Ранее США уведомили о выходе из Договора по открытому небу. Кроме того, до сих пор не достигнуто соглашение о продлении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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