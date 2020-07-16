«МиГ» и «Сухой» создадут истребитель 6-го поколения

Генеральный директор «МиГ» и «Сухой» Илья Тарасенко заявил, что компании совместно создадут боевой авиационный комплекс шестого поколения, передает РИА «Новости».

По его словам, «МиГ» и «Сухой» консолидируют лучшие компетенции, чтобы получить конкурентное преимущество и лидировать в отрасли.

«Объединение потенциалов в рамках общих задач и общих целей – это колоссальная возможность сделать серьезный рывок. У зарубежных компаний таких возможностей уже нет», – отметил Тарасенко.

Он также рассказал, что компании создадут на базе МиГ-31 перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата.

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