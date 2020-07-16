СМИ заявили о начале новой эпохи с появлением российских ЗРК С-500
Египетская Sasapost заявила о наступлении новой эпохи господства России на рынке вооружений с появлением зенитно-ракетных комплексов С-500.
Преимуществом новой системы является способность поражать 10 баллистических ракет одновременно, скорость которых составляет от 18 до 25 тыс. километров в час.
Как отмечает издание, С-500 отличается высокой мобильностью. Комплекс можно привести в состоянии боевой готовности за несколько минут.
Еще одно достоинство системы заключается в том, что ее можно перевозить на военных кораблях, а это означает большую свободу передвижения.
Кроме того, С-500 способен обнаружить угрозу, принять решение о способе реагирования, запустить свои ракеты по целям и уничтожить их всего за четыре секунды.
«Указанные характеристики превращают российский комплекс в глобальную угрозу, за которой мир вынужден молча наблюдать», — отмечает автор статьи.
По его мнению, новая ЗРК не только вселяет ужас, но и принесет России много денег.
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