СМИ заявили о начале новой эпохи с появлением российских ЗРК С-500

Египетская Sasapost заявила о наступлении новой эпохи господства России на рынке вооружений с появлением зенитно-ракетных комплексов С-500.

Преимуществом новой системы является способность поражать 10 баллистических ракет одновременно, скорость которых составляет от 18 до 25 тыс. километров в час.

Как отмечает издание, С-500 отличается высокой мобильностью. Комплекс можно привести в состоянии боевой готовности за несколько минут.

Еще одно достоинство системы заключается в том, что ее можно перевозить на военных кораблях, а это означает большую свободу передвижения.

Кроме того, С-500 способен обнаружить угрозу, принять решение о способе реагирования, запустить свои ракеты по целям и уничтожить их всего за четыре секунды.

«Указанные характеристики превращают российский комплекс в глобальную угрозу, за которой мир вынужден молча наблюдать», — отмечает автор статьи.

По его мнению, новая ЗРК не только вселяет ужас, но и принесет России много денег.

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