Атомная подлодка «Князь Олег» спущена на воду

Подводный крейсер стратегического назначения »Князь Олег» спущен на воду. Об этом сообщает пресс-служба «Севмаша».

Подлодка относится к проекту «Борей-А», она должна войти в состав ВС РФ до конца 2020 года.

Отмечается, что теперь подлодке предстоят заводские и ходовые испытания.

«Князь Олег» оснащен межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава». От первых «Бореев» — подводных крейсеров »Юрий Долгорукий», »Александр Невский» и «Владимир Мономах» — «Борей-А» отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

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