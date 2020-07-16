Трамп снова призвал РФ и КНР сотрудничать с США в контроле над вооружениями
Президент США Дональд Трамп снова предложил России и Китаю сотрудничать с американской стороной в сфере контроля над вооружениями Такое заявление, которое обнародовал Белый дом, глава государства сделал по случаю 75-летия со дня первого испытания ядерного оружия на полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико.
«Я вновь призываю Россию и Китай присоединиться к нам в этих усилиях и работать вместе, чтобы сделать мир безопаснее и предотвратить новую гонку вооружений», — указано в заявлении Трампа.
Ранее сообщалось, что США намерены пригласить Китай на переговоры с Россией по контролю над вооружениями.
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