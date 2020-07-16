США намерены наладить производство вооружения СССР

США намерены начать выпуск советского оружия и необходимых для него боеприпасов. Об этом сообщает Forbes.

Так, американские военные планируют заключить соответствующий контракт на срок с 2022 по 2026 год.

В частности, речь идет о советских противотанковых управляемых ракетах, автоматах Калашникова, гранатах для РПГ и других боеприпасах.

В материале говорится, что США собираются поставлять данное вооружение американским союзникам на Ближний Восток и в Африку.

Такая идея возникла в связи с тем, что поставки советского оружия из России затруднены санкциями. Кроме того, обслуживание современных американских разработок в этой области слишком дорого обходится.

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