В Минобороны Эстонии призвали новобранцев защищать страну от России

Министр обороны Эстонии Юри Луйк во время общения с новобранцами попросил их не позволять восточному соседу (Эстония на юге граничит только с Россией) «совать сюда свой нос».

Во время своей речи Луйк подчеркнул, что каждый призывник должен помогать, чтобы Эстонию не постигла судьба Грузии, Крыма и Донбасса.

«Оккупация Россией территорий Грузии, Крыма и война на востоке Украины продолжается и сегодня <...> Чтобы такая печальная судьба не постигла Эстонию <…> нужна обученная резервная армия, которая сумеет защитить нашу страну», — добавил министр.

Также он поставил перед новобранцами задачу — показывать противнику, что в случае агрессии они потеряют больше, чем выиграют.

«Мы меньше, чем наш восточный сосед, но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос», — резюмировал Луйк.

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