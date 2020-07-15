Минобороны привлекло для тушения пожаров в Ульяновской области самолеты Ил-76
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Минобороны России задействовало военные самолеты Ил-76 для тушения природных пожаров в Ульяновской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Самолеты были привлечены по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Отмечается, что воздушное судно с выливным авиационным прибором (ВАП-2) вылетело для ликвидации лесного пожара в Майнском районе, на очаг возгорания было сброшено 42 т воды.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Власти Чукотки заявили, что ситуация с пожарами в регионе стабилизируется