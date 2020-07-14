В Минобороны Азербайджана заявили об уничтожении армянского беспилотника

Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы заявил об уничтожении армянского беспилотного летательного аппарата, передает РИА «Новости».

«В эти минуты был сбит БПЛА вооруженных сил Армении», — сказал он.

По словам Даргяхлы, также были уничтожены артиллерийская установка с боевым расчетом на огневой позиции Армении.

Помимо этого, полковник опроверг информацию об уничтожении БПЛА, принадлежащего подразделениям азербайджанской армии.

12 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района государственной границы.

Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций. При этом Армения заявляет, что военные Азербайджана попытались захватить армянский опорный пункт на границе.

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