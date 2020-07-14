При обстреле со стороны Азербайджана погибли двое военных Армении

В Минобороны Армении рассказали о гибели двух военных после обстрела со стороны Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС.

В оборонном ведомстве уточнили, что обстрел велся в северо-восточном направлении госграницы.

Так, смертельные ранения получили младший сержант Гриша Матевосян и младший сержант Смбат Геворкян.

12 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района государственной границы.

Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций. При этом Армения заявляет, что военные Азербайджана попытались захватить армянский опорный пункт на границе.

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