Эксперт: Египет готовит военное вмешательство

Военные учения и отработка высадки десанта показывают, что Каир готовит военную операцию, заявил военный эксперт, египетский генерал Махфуз Марзук. Об этом пишет РИА «Новости».

«Характер военных учений ВС Египта, их масштаб... и виды вооружений указывают на то, что Египет начал стратегическую подготовку к основной военной операции», — сказал Марзук.

Ранее Палата представителей Ливии разрешила Египту вмешаться в ливийский конфликт, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность.

На прошлой неделе Египет на границе с Ливией провел масштабные военные учения под кодовым названием «Решимость 2020», где участвовали все виды вооруженных сил.

В Ливии идет противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией.

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