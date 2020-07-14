Эксперт рассказал о неприятном сюрпризе России для США в Крыму

Появление в Крыму модернизированного российского бомбардировщика Ту-22М3М окажется неприятным сюрпризом для США. Об этом сообщает The National Interest.

Такое мнение высказал американский обозреватель Марк Эпископос. Он считает, что обновленный Ту-22М3М позволит дать отпор любому противнику.

Так, самолет оснастят новой радиоэлектроникой, благодаря чему усилится точность его навигации.

Кроме того, предполагается, что Ту-22М3М будет иметь гиперзвуковые ракеты новейшего авиационного комплекса «Кинжал».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия расконсервировала советский бомбардировщик Ту-22М3 для модернизации

— «Совершенно другое»: в России испытали гиперзвуковую ракету