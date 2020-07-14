Эксперт рассказал о неприятном сюрпризе России для США в Крыму
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Появление в Крыму модернизированного российского бомбардировщика Ту-22М3М окажется неприятным сюрпризом для США. Об этом сообщает The National Interest.
Такое мнение высказал американский обозреватель Марк Эпископос. Он считает, что обновленный Ту-22М3М позволит дать отпор любому противнику.
Так, самолет оснастят новой радиоэлектроникой, благодаря чему усилится точность его навигации.
Кроме того, предполагается, что Ту-22М3М будет иметь гиперзвуковые ракеты новейшего авиационного комплекса «Кинжал».
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