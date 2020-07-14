Япония заявила об усилении военного сотрудничества России и Китая

Министерство обороны Японии заявило об усилении военного сотрудничества России и Китая, следует из ежегодного доклада министерства под названием «Белая книга».

«Учитывая упрочение взаимодействия между двумя государствами, наблюдающееся в последние годы, необходимо следить за дальнейшими направлениями развития такого взаимодействия», — говорится в докладе.

Япония отмечает, что Россия и Китай однозначно отрицают возможность военного союза.

Тем не менее, в июле 2019 два российских бомбардировщика Ту-95 и два китайских бомбардировщика Xian H-6 провели совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. Спустя два месяца министр обороны России Сергей Шойгу и заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся подписали документы о военном сотрудничестве.

Япония также добавила, что внутри России наблюдается активизация деятельности вооруженных сил, включая космическое и электромагнитное пространства.