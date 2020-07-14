Парламент на востоке Ливии разрешил Египту вмешаться в ливийский конфликт

Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в ливийский конфликт ради общей безопасности и стабильности в стране, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее заявление.

В документе говорится, что парламент призывает к «двумя братскими народами» совместить усилия для нанесения удара по оккупанту. Военные Египта могут вмешаться, чтобы «защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность».

«Чтобы нанести поражение оккупанту и сохранить нашу общую безопасность и стабильность в нашей стране и регионе», — отмечается в тексте.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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