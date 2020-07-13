Посол Азербайджана в России заявил о возможной войне с Арменией

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы заявил, что не исключает перехода конфликта с Арменией к крупным столкновениям. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он сказал, что пока будет оккупирована азербайджанская территория, такие инциденты не прекратятся.

«Азербайджан никогда не смирится с потерей 20 процентов своей территории», — произнес он.

Посол также подчеркнул, что переговоры должны давать результаты, однако поскольку этого не происходит, будут военные действия, которые обернутся катастрофой для всего региона.

В заключение он добавил, что в Баку не допустят создания «второго армянского государства на территории Южного Кавказа».

12 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района государственной границы. Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций. При этом Армения заявляет, что военные Азербайджана попытались захватить армянский опорный пункт на границе.

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