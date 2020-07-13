Президент Азербайджана провел экстренное заседание совбеза по ситуации с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел экстренное заседание совета безопасности на фоне боестолкновений в Товузском районе на границе с Арменией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Совета безопасности. Затем заседание Совета безопасности продолжилось в закрытом режиме. Дополнительная информация о заседании Совета безопасности будет предоставлена позже», — заявили в пресс-службе.

12 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района государственной границы. Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций. При этом Армения заявляет, что военные Азербайджана попытались захватить армянский опорный пункт на границе.

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