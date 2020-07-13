Турция осудила Армению за обстрелы на границе с Азербайджаном

МИД Турции решительно осудил атаку армянских военных на Товузский район Азербайджана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление турецкого внешнеполитического ведомства.

В министерстве указывают, что Ереван должен отказаться от подобных провокаций, «такой опасной тактики» и «выбрать путь закона и рационального мышления». Такие действия армянской стороны являются «самым серьезным препятствием на пути к миру и стабильности в нашем регионе», считают турецкие дипломаты.

«Попытки Армении расширить масштабы конфликта с Азербайджаном обречены на провал», — отмечается в заявлении.

Кроме того, турецкая сторона попросила международное сообщество отреагировать на действия Армении.

Вместе с тем во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Турция будет рядом с Азербайджаном в борьбе за защиту территориальной целостности республики.

12 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района государственной границы. Азербайджанская сторона заявила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций. При этом Армения заявляет, что военные Азербайджана попытались захватить армянский опорный пункт на границе.

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